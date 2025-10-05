Vai con Hamas fascista rosso Stai a cuccia propagandista di bugie Scontro tra Capezzone e Telese che lascia gli studi di La7

Scontro incandescente a Omnibus (La7) tra i giornalisti Luca Telese e Daniele Capezzone sul genocidio in corso a Gaza e sulla missione della Global Sumud Flotilla: un’ora di tensione culminata con l’abbandono del talk da parte del direttore del Centro. La scintilla definitiva è la doppia accusa rivolta dal direttore editoriale di Libero all’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, rientrata in Italia insieme ai colleghi Marco Croatti del M5s e Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd. “Bentornata – esordisce Capezzone – Sono contento che stia bene, anche grazie al governo italiano “. Subito dopo l’ex radicale si lancia in accuse grottesche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

