Aumenta la tensione nel Mar dei Caraibi tra Stati Uniti e Venezuela dove il dispositivo aeronavale di Washington è in piena operatività. Nei giorni scorsi, dopo che l’1 ottobre Donald Trump ha comunicato al Congresso che quella contro i narcotrafficanti è un’operazione qualificabile come “ conflitto armato ” gli Usa hanno colpito quella che hanno dichiarato essere la quarta nave riconducibile ai cartelli trasportante droga verso gli States ad essere affondata. Salgono così a 21 i morti negli attacchi dal 2 settembre a oggi mentre nel frattempo le forze aeree e navali americane premono sempre più sul Paese governato da Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa-Venezuela, cresce la tensione nei Caraibi