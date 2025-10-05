Usa-Venezuela cresce la tensione nei Caraibi

It.insideover.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenta la tensione nel Mar dei Caraibi tra Stati Uniti e Venezuela dove il dispositivo aeronavale di Washington è in piena operatività. Nei giorni scorsi, dopo che l’1 ottobre Donald Trump ha comunicato al Congresso che quella contro i narcotrafficanti è un’operazione qualificabile come “ conflitto armato ” gli Usa hanno colpito quella che hanno dichiarato essere la quarta nave riconducibile ai cartelli trasportante droga verso gli States ad essere affondata. Salgono così a 21 i morti negli attacchi dal 2 settembre a oggi mentre nel frattempo le forze aeree e navali americane premono sempre più sul Paese governato da Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

usa venezuela cresce la tensione nei caraibi

© It.insideover.com - Usa-Venezuela, cresce la tensione nei Caraibi

In questa notizia si parla di: venezuela - cresce

Venezuela, cresce la tensione tra Maduro e Trump: “Se gli Usa attaccano, pronti a lotta armata”

usa venezuela cresce tensioneUsa-Venezuela, cresce la tensione nei Caraibi - Aumenta la tensione nel Mar dei Caraibi tra Stati Uniti e Venezuela dove il dispositivo aeronavale di Washington è in piena operatività. Da msn.com

Venezuela, incursione di aerei da combattimento Usa vicino alle coste del Paese - Nel caso di "aggressione", ha aggiunto il ministro, lo Stato sudamericano attiverebbe una "mobilitazione ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Venezuela Cresce Tensione