Usa Trump minaccia | Hamas rischia annientamento se non rinuncia a Gaza raid Idf uccidono ancora 10 palestinesi nelle ultime 24 ore
Il presidente Usa attacca Hamas e sprona Netanyahu a chiudere la guerra, ma la sua linea aggressiva rischia di soffocare ogni speranza di pace per Gaza Sulla questione del "piano di pace" a Gaza, accettato, seppur con condizioni, da parte sia di Hamas che di Israele, è tornato a parlare il pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
Superdazio Usa del 107% contro la pasta italiana: questa l’ultima minaccia dell’amministrazione Trump al Made in Italy - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia Hamas: «Dite “sì” entro domenica». Il piano B dei paesi arabi - X Vai su X
Israele, Trump: “Hamas sarà annientato se non cede il potere” - Anche Netanyahu “è d’accordo” con l’interruzione dei bombardamenti a Gaza, ha riferito ancora Trump ... Segnala tg24.sky.it
Piano per Gaza, Trump minaccia Hamas: “Tre o quattro giorni per accettare, sennò sperimenterà l’inferno” - Il presidente Donald Trump avverte Hamas sul piano per Gaza: le sue parole ai giornalisti prima di intervenire al Pentagono. Riporta newsmondo.it