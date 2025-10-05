Usa Trump minaccia | Hamas rischia annientamento se non rinuncia a Gaza raid Idf uccidono ancora 10 palestinesi nelle ultime 24 ore

Ilgiornaleditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa attacca Hamas e sprona Netanyahu a chiudere la guerra, ma la sua linea aggressiva rischia di soffocare ogni speranza di pace per Gaza Sulla questione del "piano di pace" a Gaza, accettato, seppur con condizioni, da parte sia di Hamas che di Israele, è tornato a parlare il pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa trump minaccia hamas rischia annientamento se non rinuncia a gaza raid idf uccidono ancora 10 palestinesi nelle ultime 24 ore

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump minaccia: "Hamas rischia annientamento se non rinuncia a Gaza", raid Idf uccidono ancora 10 palestinesi nelle ultime 24 ore

