Usa Trump firma ordine esecutivo su invio Guardia Nazionale a Chicago

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l'invio di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, dove le forze del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) hanno dichiarato ieri di essere state costrette ad aprire il fuoco su un'automobilista "armata" che ha speronato il loro furgone, ferendola.  "Il presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

