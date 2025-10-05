Usa Trump firma ordine esecutivo su invio Guardia Nazionale a Chicago
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l'invio di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, dove le forze del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) hanno dichiarato ieri di essere state costrette ad aprire il fuoco su un'automobilista "armata" che ha speronato il loro furgone, ferendola. "Il presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - firma
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Trump firma legge anti fentanyl tra le famiglie delle vittime alla Casa Bianca – Il video
Lettera oscena a Epstein, Wsj: disegno di donna nuda e firma di Trump al posto dei peli pubici
Alguer.it. . C’è anche Trump nella Toilet Museum di Alghero. L’artista algherese Fabio Saiu firma la mostra all’interno del bagno di un locale pubblico sui Bastioni di Alghero, cittadina sarda tra le più frequentate dai turisti in Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Durante una conferenza stampa, Trump ha così risposto: "C'è una sola firma di cui abbiamo bisogno e quella firma pagherà all'inferno se non ci sarà" http://bit.ly/3IsODQC Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Hamas #Gaza - X Vai su X
Usa, Trump firma ordine esecutivo su invio Guardia Nazionale a Chicago - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per l'invio di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, dove le forze del Dipartimento per la Sicurezza Interna ( ... Come scrive msn.com
Trump firma l’ordine esecutivo su Tik Tok: gli Usa avranno il controllo dell’algortimo. Ok dalla Cina - Sarà controllato dagli Stati Uniti l’algoritmo che stabilisce i contenuti visibili agli utenti di TikTok. Segnala blitzquotidiano.it