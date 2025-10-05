Usa in Florida va in scena il ' Festival degli alligatori'
Negli Usa domenica si è tenuto il secondo Florida Alligator Festival annuale, vicino alla Big Cypress National Preserve, nel sud della Florida. I partecipanti hanno professato il loro amore per la fauna selvatica della Florida indossando zaini a tema alligatore, magliette con la scritta “dipendenza dalle paludi” e altri cimeli. Il festival prevede una mostra di rettili per bambini e la presenza di venditori delle tribù Seminole e Miccosukee, che vendono lavori fatti con le perline dei nativi americani e cibo, come il pane fritto. Gli organizzatori affermano che stanno cercando di riportare l’amore per la vita all’aria aperta, la cultura della “Vecchia Florida” – un mix culturale influenzato dalle tribù dei nativi americani della regione e dagli originali “Gladesmen”, famiglie di coloni che hanno vissuto nelle paludi del sud della Florida per generazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Domani sera a Firenze per Fabbrica Europa al Teatro Cantiere Florida arriva GHOSTS di Fanny & Alexander regia scene e luci Luigi Noah De Angelis, musiche Luigi Ceccarelli, in scena con me Andrea Argentieri . Il lavoro è tratto da cinque racconti di fantas - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio femminile, #Italia di scena negli #Usa il 28 novembre e il primo dicembre per una doppia #amichevole contro le (quotatissime) padrone di casa, che mai le azzurre sono riuscite a battere a domicilio. #Giappone invece ospite a #Como il 24 ottobre - X Vai su X
Usa, in Florida va in scena il 'Festival degli alligatori' - (LaPresse) Negli Usa domenica si è tenuto il secondo Florida Alligator Festival annuale, vicino alla Big Cypress National Preserve, nel sud ... Da stream24.ilsole24ore.com
Censura in Florida per «Giulietta e Romeo»: «Un'oscenità». Il Festival Shakespeariano replica invitando gli studenti Usa - Firmato Carlo Mangolini, direttore artistico del Festival Shakespeariano. Secondo corrieredelveneto.corriere.it