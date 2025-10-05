Urla e insulti in spogliatoio: CONTE VA FUORI DI TESTA Rissa sfiorata con il suo prediletto"> Antonio Conte è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, ma ha un carattere molto particolare. Antonio Conte è noto per il suo carattere intenso e travolgente, che si riflette tanto in campo quanto fuori. Allenatore e uomo di grande passione, vive ogni partita come un evento personale, esprimendo entusiasmo, rabbia o frustrazione con gesti e urla spesso al limite della teatralità. Questo temperamento gli ha permesso di motivare squadre apparentemente ordinarie, trasformandole in collettivi vincenti grazie all’energia contagiosa che porta nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

