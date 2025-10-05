uomo arrestato dalla polizia per atti persecutori

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, nel quartiere napoletano di Pianura, un 50enne per atti persecutori. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per la segnalazione di una persona vittima di stalking. Sul posto sono stati avvicinati da una donna che, indicando un uomo, ha riferito che lo stesso, poco prima, aveva tentato di entrare dentro casa, come già avvenuto in altre occasioni. L’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dagli agenti. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

