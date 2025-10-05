Uomini e Donne Gianni Sperti si confessa a Verissimo | Ho toccato il fondo ma mi sono rialzato

Comingsoon.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha raccontato il suo periodo buio: "Ero circondato dalle persone sbagliate". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne gianni sperti si confessa a verissimo ho toccato il fondo ma mi sono rialzato

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato"

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne gianni spertiUomini e Donne, Gianni Sperti si confessa a Verissimo: "Ho toccato il fondo, ma mi sono rialzato" - Lo storico opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, ha raccontato il suo periodo buio: "Ero circondato dalle persone sbagliate" ... Secondo comingsoon.it

uomini donne gianni spertiGianni Sperti a Verissimo. L'ultima relazione (con una donna) e la droga da giovane. «Paola Barale? Ho saputo portare le corna con dignità» - L'ex ballerino sarà intervistato oggi nel programma di Silvia Toffanin in onda su canale ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Gianni Sperti