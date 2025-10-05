Uomini e Donne anticipazioni | puntata di lunedì 6 Ottobre 2025
Il nuovo appuntamento con Uomini e Donne, in onda lunedì 6 ottobre 2025, si preannuncia come uno dei più movimentati della stagione. Tornano al centro dello studio volti noti del parterre over, ma anche i tronisti e le loro corteggiatrici. Tra confronti accesi, chiusure improvvise e scelte inaspettate, i protagonisti del dating show si mettono ancora una volta in gioco. Ecco cosa vedremo su Canale 5 dalle 14:45. Uomini e Donne anticipazioni: svolta tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Si parte come sempre da Gemma Galgani, che questa volta ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti. Il motivo? La dama ha ammesso senza troppi giri di parole di non essere attratta fisicamente da lui, arrivando addirittura a definirlo “grasso”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
