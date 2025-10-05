Uno scudo globale | cosa sappiamo e come funzionerà il Golden Dome cinese

Un sistema di difesa globale molto simile al Golden Dome proposto dal presidente statunitense Donald Trump. La Cina ha implementato il prototipo di un dispositivo ultra moderno che potrebbe cambiare gli equilibri militari internazionali. Certo, il fantomatico jolly del Dragone è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo ma le caratteristiche descritte dai media cinesi risultano alquanto interessanti. La " piattaforma big data per il rilevamento e l'allerta precoce distribuita " in questione, infatti, sfrutterebbe un'avanzata tecnologia di elaborazione dei dati per la gestione delle minacce a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uno scudo globale: cosa sappiamo e come funzionerà il "Golden Dome cinese"

In questa notizia si parla di: scudo - globale

Ha trasformato un proiettile in una voce globale, grazie al digitale Questo video è offerto da: Longwave (maggiori info nel primo commento) Malala Fund #MalalaYousafzai nasce a Mingora, in Pakistan, in una valle dove i talebani vietano alle ragazze di stud - facebook.com Vai su Facebook

Uno scudo globale: cosa sappiamo e come funzionerà il "Golden Dome cinese" - Un sistema di difesa globale molto simile al Golden Dome proposto dal presidente statunitense Donald Trump. Da msn.com

F35 Estonia, i Baltici preparano lo scudo: fossato di 40 km, 600 bunker, "denti di drago" e ripristino delle torbiere. La strategia - Il governo estone ha confermato l'intenzione di costruire un fossato anticarro della lunghezza complessiva di 40 chilometri nei pressi del confine sudorientale tra l'Estonia e la Russia. Lo riporta ilmessaggero.it