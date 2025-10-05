Università di Bari | laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Oggi
La sua Lectio magistralis: «????????????,???????????????.?????????». Quindi il conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia. Iniziativa dell’Università di Bari, in apertura del 127mo congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia, appunto a Bari. La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa di è svolta oggi pomeriggio nel teatro Petruzzelli. (foto: tratta da sito Società italiana di Chirurgia) L'articolo Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Oggi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: universit - bari
Alcuni studenti dell’Università Aldo Moro di Bari, riuniti nella sigla Cambiare rotta, stamattina stanno tentando di interrompere le lezioni in quattro plessi - Ateneo, Lingue, Scienze politiche e Giurisprudenza - come atto di protesta e mobilitazione in favore d Vai su Facebook
Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Oggi - Quindi il conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia. Scrive noinotizie.it
A Carlo Verdone la laurea Honoris Causa in medicina e chirurgia dall'Università di Bari - Alle ore 18 al teatro Petruzzelli, con l'inaugurazione del 127º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it