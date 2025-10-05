La sua Lectio magistralis: «????????????,???????????????.?????????». Quindi il conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia. Iniziativa dell’Università di Bari, in apertura del 127mo congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia, appunto a Bari. La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa di è svolta oggi pomeriggio nel teatro Petruzzelli. (foto: tratta da sito Società italiana di Chirurgia) L'articolo Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Oggi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

