Università di Bari | laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis | un medico mancato fino a ieri

Noinotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sua Lectio magistralis: «????????????,???????????????.?????????». Quindi il conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia. Iniziativa dell’Università di Bari, in apertura del 127mo congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia, appunto a Bari. La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa di è svolta oggi pomeriggio nel teatro Petruzzelli. (foto: tratta da sito Società italiana di Chirurgia)    L'articolo Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

universit224 di bari laurea honoris causa in medicina e chirurgia a carlo verdone lectio magistralis un medico mancato fino a ieri

© Noinotizie.it - Università di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Lectio magistralis: un medico mancato fino a ieri

In questa notizia si parla di: universit - bari

universit224 bari laurea honorisUniversità di Bari: laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Carlo Verdone Oggi - Quindi il conferimento della laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia. Come scrive noinotizie.it

universit224 bari laurea honorisBari, laurea honoris causa in Medicina a Carlo Verdone - Carlo Verdone riceverà la laurea honoris causa in Medicina dall’Università di Bari il 5 ottobre al Petruzzelli. Si legge su trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Bari Laurea Honoris