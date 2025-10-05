United Rugby Championship | Nocera manda le Zebre oltre l’ostacolo Lions
Si è conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la partita che chiudeva la seconda giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese le Zebre Parma e i sudafricani Lions. Match equilibratissimo e avvincente, che si è deciso nel secondo tempo, con la meta di Nocera allo scadere che premia la franchigia federale. Avvio molto equilibrato, anche se sono le Zebre a provare a costruire qualcosa in più e all’8’ arriva una punizione, ma sulla piazzola Giacomo da Re non trova i pali. Insistono, però, i padroni di casa e al 12’ bella accelerata, Zebre fermate a un passo dalla linea, ma poi ovale che va al largo dove Bautista Stavile Bravin prende e schiaccia il 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
