' Una voce da pub' VII edizione - Audizioni 3 4 e 5 novembre 2025

Baritoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CE L’HAI LA VOCE GIUSTA?? Hai un talento che merita il palco, non solo la tua cameretta? È arrivato il tuo momento. Se sogni di cantare davanti a un vero pubblico, di registrare un tuo brano e far conoscere la tua musica. questa è l’occasione che stavi aspettando. Il Joy’s Pub di Bari apre le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: voce - edizione

Conclusa la XIII edizione dell’Ariano International Film Festival: emozioni, ospiti e una voce per Gaza

IL PERDONO SI FA VOCE: L’AQUILA OSPITA LA TERZA EDIZIONE DEL SUMMIT “IL PERDONO NUTRE IL MONDO”

Di Voce in Voce XVII edizione per il festival dedicato alla musica popolare e d’autore: il programma e gli ospiti

voce pub vii edizione'Una voce da pub' VII edizione - Audizioni 3, 4 e 5 novembre 2025 - Se sogni di cantare davanti a un vero pubblico, di registrare un tuo brano e far c ... Si legge su baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Voce Pub Vii Edizione