Una rotatoria e una pista ciclabile | per Decathlon è cambiata la viabilità a Rebbio

In via Cecilio è spuntata la nuova rotatoria che farà da accesso principale al futuro punto vendita Decathlon, la cui apertura è prevista tra fine anno e l’inizio del 2026. Dal mese di luglio sono in corso le opere viabilistiche compensative richieste a suo tempo dall’amministrazione Landriscina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: rotatoria - pista

Incidente nella notte, poco dopo l’una, nella nuova rotatoria di Largo Moreni che si appresta ad essere inaugurata quando saranno terminate le asfaltature previste la prossima settimana. Un ciclista di... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook

Una rotatoria e una pista ciclabile: per Decathlon è cambiata la viabilità a Rebbio - Sul fronte edilizio, il prefabbricato è esternamente completato; l’area del futuro ingresso clienti è stata verniciata grigio scuro. Si legge su quicomo.it

Rotatorie e precedenze: le regole ignorate più spesso e le sanzioni previste - Nelle rotonde a una corsia l’approccio è lineare: tenere la destra e segnalare l’uscita con l’indicatore destro appena superato il ramo precedente ... Lo riporta virgilio.it