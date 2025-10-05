Una rotatoria e una pista ciclabile | per Decathlon è cambiata la viabilità a Rebbio

Quicomo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Cecilio è spuntata la nuova rotatoria che farà da accesso principale al futuro punto vendita Decathlon, la cui apertura è prevista tra fine anno e l’inizio del 2026. Dal mese di luglio sono in corso le opere viabilistiche compensative richieste a suo tempo dall’amministrazione Landriscina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

rotatoria pista ciclabile decathlonUna rotatoria e una pista ciclabile: per Decathlon è cambiata la viabilità a Rebbio - Sul fronte edilizio, il prefabbricato è esternamente completato; l’area del futuro ingresso clienti è stata verniciata grigio scuro. Si legge su quicomo.it

