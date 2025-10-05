Una marea rossa per Gaza ad Amsterdam 250mila persone in piazza | Fermare in genocidio
La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza è iniziata oggi al Museumplein di Amsterdam, dove si sono radunate decine di migliaia di persone vestite di rosso. Chiedono al governo olandese di “fermare il genocidio e porre fine all’occupazione della Palestina”. Dal palco, dove si sono alternati vari oratori tra cui l’ex ministra e attivista Hedy d’Ancona, è stato dato il via alla manifestazione. Intorno alle 13.40 i primi gruppi sono partiti in corteo attraverso le vie della capitale, ha riferito Anp. Secondo l’organizzazione, sono attese fino a 250mila persone alla protesta della Linea Rossa, riferisce De Telegraaf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: marea - rossa
Marea rossa in centro a Milano per la Ferrari: folla in Duomo per Leclerc e Hamilton
Phoenix verso i funerali, la marea rossa dei Maga si ritrova nel nome di Kirk - la Repubblica - X Vai su X
14 SETTEMBRE 2003, MONZA - MICHAEL SCHUMACHER VINCE IL GP DEI RECORD Nel GP delle grandi occasioni per la lotta al titolo Michael Schumacher non fallisce e vince davanti alla marea rossa dopo un lungo duello con Juan Pablo Montoya per b - facebook.com Vai su Facebook
Amsterdam, in migliaia al corteo di 'Linea Rossa' per Gaza - (LaPresse) Migliaia di persone vestite di rosso si sono radunate domenica ad Amsterdam nella terza manifestazione pro- Secondo msn.com
Amsterdam, manifestazione Linea Rossa per Gaza, 'attesi 250mila' - La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza è iniziata oggi al Museumplein di Amsterdam, dove decine di migliaia di persone vestite di rosso si sono già radunate. Da ansa.it