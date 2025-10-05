Una marea rossa per Gaza ad Amsterdam 250mila persone in piazza | Fermare in genocidio

La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza è iniziata oggi al Museumplein di Amsterdam, dove si sono radunate decine di migliaia di persone vestite di rosso. Chiedono al governo olandese di “fermare il genocidio e porre fine all’occupazione della Palestina”. Dal palco, dove si sono alternati vari oratori tra cui l’ex ministra e attivista Hedy d’Ancona, è stato dato il via alla manifestazione. Intorno alle 13.40 i primi gruppi sono partiti in corteo attraverso le vie della capitale, ha riferito Anp. Secondo l’organizzazione, sono attese fino a 250mila persone alla protesta della Linea Rossa, riferisce De Telegraaf. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

