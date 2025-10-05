Una magia di Petrelli affonda il Guidonia | il Forlì ritrova la vittoria
Nella prima delle due gare casalinghe il Forlì ritrova la vittoria grazie ad una magia di Elia Petrelli che affonda con una girata al volo il Guidonia Montecelio. La rete del bomber biancorosso al 72° fa tornare i galletti alla vittoria e ricarica le batterie in vista della prossima sfida. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
