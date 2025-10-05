Una giornata ricca di emozioni per la ginnastica forlivese con la vice campionessa olimpica Vanessa Ferrari

5 ott 2025

Non poteva aprire meglio l’anno sportivo 2025-2026 per la ginnastica forlivese se non con una giornata intera vissuta con una leggenda della ginnastica artistica italiana e mondiale Vanessa Ferrari. Nell’arco dell’intera giornata, dal mattino a metà pomeriggio, gruppi di ragazze della ginnastica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

