Una battaglia dopo l’altra una rivoluzione dei sentimenti nel caos contemporaneo

Titolo:  Una battaglia dopo l’altra Titolo originale:  One Battle After Another Regia:  Paul Thomas Anderson Paese di produzione anno durata:  Stati Uniti 2025 162 min. Sceneggiatura:  Paul Thomas Anderson Fotografia:  Michael Bauman Montaggio:  Andy Jurgensen Suono:  Jonny Greenwood Cast:  Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Alana Haim, Wood Harris Produzione:  Warner Bros. Pictures, Ghoulardi Film Company Distribuzione:  Warner Bros Programmazione:  Conca Verde Bergamo, Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Starplex Romano di Lombardia, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema Affronta il caos di un presente sull’orlo del collasso “ Una battaglia dopo l’altra ”, il nuovo film di  Paul Thomas Anderson, al cinema dal 25 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

