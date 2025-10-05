Una battaglia dopo l’altra una rivoluzione dei sentimenti nel caos contemporaneo
Titolo: Una battaglia dopo l’altra Titolo originale: One Battle After Another Regia: Paul Thomas Anderson Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 162 min. Sceneggiatura: Paul Thomas Anderson Fotografia: Michael Bauman Montaggio: Andy Jurgensen Suono: Jonny Greenwood Cast: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Alana Haim, Wood Harris Produzione: Warner Bros. Pictures, Ghoulardi Film Company Distribuzione: Warner Bros Programmazione: Conca Verde Bergamo, Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Starplex Romano di Lombardia, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema Affronta il caos di un presente sull’orlo del collasso “ Una battaglia dopo l’altra ”, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, al cinema dal 25 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
