Lanterne accese, grandi novità, classici irrinunciabili: siamo stati in Marocco, il Paese del momento. E ancora una volta è Marrakech la vera capitale: dagli indirizzi che non c’erano al nuovo museo, perdiamoci ad arte nella città che cambia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un weekend a Marrakech perfetto in autunno. I nuovi riad, i ristoranti e tutti gli indirizzi da non perdere