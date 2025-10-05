Un trattamento non degno di una democrazia | Mantovani racconta le condizioni nel carcere israeliano
“Ecco come ci hanno fatto uscire dal carcere”. Dall’aeroporto di Istanbul, in attesa di partire per Fiumicino, l’inviato del Fatto Quotidiano sulla Sumud Flotilla Alessandro Mantovani, racconta il trattamento ricevuto nel carcere israeliano dove è stato detenuto per tre giorni dopo l’abbordaggio dell’imbarcazione dove si trovava L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
