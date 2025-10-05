Un romanzo sulla fuga dalla cosiddetta civiltà E un’autrice Lauren Groff che combatte l’ideologia Maga e la censura di Trump

«L a luna si era nascosta dietro le nuvole. Il vento sputava raffiche oblique di neve ghiacciata. Dall’alto muro nero della palizzata, attraverso uno squarcio all’apparenza troppo stretto per un essere umano, la ragazza si arrampicò nella terribile vastità della natura selvaggia». Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti È questo l’incipit dell’ultimo romanzo di Lauren Groff, scrittrice statunitense non ancora cinquantenne ma già acclamata da pubblico e critica. Nel vasto mondo selvaggio (Bompiani) è la storia di una fuga rocambolesca e della conseguente vita nei boschi, in balia di una natura matrigna e piena di insidie, di una giovane donna agli albori del Seicento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

