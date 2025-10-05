Un punto guadagnato dalla Triestina in casa del Novara e un nuovo Cda
La Triestina ha comunicato, ieri, con una nota, che il nuovo consiglio di amministrazione, che guiderà la società in questa fase di rinnovamento e sviluppo, sarà guidato dal nuovo presidente Tom Zelenovic, americano di origini croate, mentre a supportarlo in Consiglio ci saranno Olivier Centner e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bologna-Friburgo, il commento. Rossoblù mediocri, tedeschi modesti: è un punto guadagnato
Carrarese-Modena 0-0, punto guadagnato in Toscana per i gialloblù di Andrea Sottil
La Triestina pareggia 1-1 in casa contro l'Ospitaletto Franciacorta - Prima frazione con la Triestina che parte forte e meriterebbe il vantaggio, con un Sonzogni grande protagonista a salvare i suoi in almeno due circostanze, gli ospiti prendono le misure col passare ...
Raggio di sole in casa Triestina: in arrivo la fideiussione aggiuntiva che sblocca il mercato - Dopo che il club ha saltato gli 80mila euro alla ditta addetta alla rizzollatura del terreno di gioco dello stadio Nereo Rocco infatti i ...