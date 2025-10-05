Il ritorno di Mariella e Guido a rischio per Claudia Costa: cosa accadrà a Un posto al sole. Scopri perché il riavvicinamento tra Mariella e Guido viene distratto da un imprevisto e da una scoperta che destabilizza tutto. Le pagine di Un posto al sole difficilmente riservano finali semplici o immediati. Se mai Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) dovessero ritrovare un equilibrio, quel momento sarà costato sudore, lacrime e scelte dolorose. Da tempo i telespettatori percepiscono che i due protagonisti sembrano attratti da una riconciliazione imminente: l’armonia guadagnata con fatica, le incertezze personali e i moniti degli amici — poco fiduciosi sul ritorno della passione — continuano però a dividerli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Colpo Al Cuore Per Mariella!