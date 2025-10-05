Un Posto al Sole anticipazioni 6 ottobre | Diego aiuta Gianluca Rosa e Pino in crisi

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap più longeva della tv italiana, Un Posto al Sole. Diego cercherà di aiutare Gianluca Palladini, ormai in una situazione di evidente difficoltà; ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di lunedì 6 ottobre. Dov'eravamo rimasti In attesa del processo, Eduardo ha provato a rimettersi in piedi cercando un'occupazione onesta, ma il quartiere non sembra pronto ad accoglierlo e lui continua a sentirsi emarginato, mentre i fantasmi del passato lo inseguono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

