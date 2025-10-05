Qualcuno crede che i confini europei del 2025 esistano da quando Zeus rapì Europa; o, più realisticamente, qualcun altro magari pensa che la Gran Bretagna, essendo insulare, storicamente abbia confini certi; ma non è vero, perché intanto una Gran Bretagna propriamente detta, UK, esiste solo dal 1707-14; poi ha perso il dominio dell’Irlanda Eire nel 1937. La Francia, più o meno compatta dai tempi di Luigi XIV, e senza accennare alla meteora napoleonica, pure ha perso e riguadagnato Alsazia e Lorena, nonché ottenuto Nizza e Savoia. La Spagna (diciamo di fatto, senza sottilizzare sui titoli) mantiene i suoi confini dal matrimonio di Ferdinando e Isabella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un po’ di storia dei confini, in Europa e fuori: per ragionare di politica conoscendo i perimetri