Nervosismo e delusione. Il pareggio per 3-3 fra Lazio e Torino non porta la serenità né ai biancocelesti, né ai granata. La Lazio, senza 8 giocatori, fatica a ingranare: da febbraio non riesce a vincere due partite di fila in campionato. La zona europea è già distante e ieri il punto è arrivato con i gol di Cancellieri (alla prima doppietta in A) e Cataldi, unici due innesti rispetto all'anno scorso a causa del mercato bloccato. Dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito con Parma e Fiorentina che hanno deciso di non riscattarli, sono tornati a Roma, ma senza il blocco non sarebbero stati nei piani del club. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un pari che lascia irrisolti i problemi di entrambe