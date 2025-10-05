Un nuovo volto da nord Bosco urbano e Verrocchio

"I lavori alla Palombella? Nel 2026 consegna del cantiere per l'autostazione all'ex Verrocchio, nascita del ' bosco urbano ' sulle ceneri dell'ex Benincasa e inaugurazione dell'area all'ex stabilimento Dreher ". Il rilancio del quartiere storico nei pressi della stazione, sfigurato e mai recuperato dai tempi della frana del 1982, viene vidimato dalla firma del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Per ora restano una serie di 'Vorrei ma non posso' o meglio, non riesco. L'hub del trasporto pubblico locale a due passi dalla stazione ferroviaria rischiava di diventare l'ennesima incompiuta; sembra, tuttavia, che l'intercessione del sindaco sulla ditta incaricata del cantiere, che sembrava ormai decisa a mollare l'appalto, abbia avuto effetti taumaturgici.

