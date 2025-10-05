Un mercato unico nel Mediterraneo col sì Usa e il contributo del Vaticano

Per una pacificazione duratura dell’area andrebbe sviluppata l’intuizione del Progetto Ekumene: una zona di libero scambio che farebbe da raccordo tra Atlantico e Indo-Pacifico. E in cui noi avremmo un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Un mercato unico nel Mediterraneo col sì Usa e il contributo del Vaticano

In questa notizia si parla di: mercato - unico

Il governo guarda verso l’Europa: "Il mercato unico è un’opportunità". Ratifica dell’accordo dietro l’angolo. Fibrillazioni in casa Motus Liberi: Pelliccioni lascia il partito

Conte è l’unico ad aver raggiunto una certa completezza sul mercato, è già davanti a tutti (Corsport)

L’Ue può ancora contenere l’impatto dei dazi con riallocazioni e mercato unico. Scrive Scandizzo

Domenica 5 ottobre | UNICO il mercato del fatto a mano DANS LE VILLAGE in centro a Costozza (VI) www.unicofattomano.it - facebook.com Vai su Facebook

?GiornataCredito 2025, #Signorini punta su: #regolamentazione, #semplificazione e #innovazione #digitale. Maggiore #armonizzazione #europea: un mercato unico si deve basare su vigilanza europea rafforzata e su protezione dei #consumatori coerente - X Vai su X

Ue, nuovo Patto per il Mediterraneo: eliminare barriere e allineare i partner al mercato unico - L’Ue prepara un Patto per il Mediterraneo per rafforzare i legami con Nord Africa e Medio Oriente, eliminare le barriere commerciali e favorire l’allineamento al mercato unico, con focus su energia, ... Riporta it.euronews.com

Bruxelles: guida per il mercato unico digitale - Oggi la Commissione Europea ha reso pubblici i piani per creare un mercato unico digitale, quel “Digital Single Market” che è al centro del programma della Commissione Juncker e coinvolge in ... Secondo webnews.it