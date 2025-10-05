Un mercato unico nel Mediterraneo col sì Usa e il contributo del Vaticano

Per una pacificazione duratura dell'area andrebbe sviluppata l'intuizione del Progetto Ekumene: una zona di libero scambio che farebbe da raccordo tra Atlantico e Indo-Pacifico. E in cui noi avremmo un ruolo centrale.

