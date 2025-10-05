Un grande ultimo quarto non basta alla Power | vince San Severo 92-84
La Power Basket Nocera torna in campo dopo l’esordio stagionale contro la JuveCaserta al PalaCoscioni. Inizia un lungo mese denso di impegni: per la compagine di Nino Sanfilippo, ben 7 gare di regular season. La prima nel bellissimo palazzetto di San Severo, il PalaSport “Falcone e Borsellino”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: grande - ultimo
Giletti: «Inter ha buttato l’ultimo scudetto! Rimane grande società»
Il grande annuncio di Ultimo: nel 2026 il live della vita a Tor Vergata
Battuto anche Vasco Rossi, il concerto di Ultimo sarà il più grande di sempre: i dettagli
Ultimo giorno in terra pugliese: una chiusura in grande stile con due tappe indimenticabili! Castel del Monte, il capolavoro di Federico II, ci ha affascinati con la sua forma ottagonale perfetta e il suo alone di mistero. Non una semplice fortezza, ma un luogo Vai su Facebook
Megabox, una grande prova non basta per evitare il ko: Busto Arsizio annulla una palla set nel quarto parziale e vince 3-1 - BUSTO ARSIZIO Non basta una grande prova alla Megabox per uscire indenne dal campo di Busto Arsizio. Da corriereadriatico.it