Un gol da incorniciare

Milano, via Bonfadini, zona Ortomercato. È sabato pomeriggio e sul campo in erba sintetica l'Ausonia ospita la Vigor Milano in una gara del campionato Under 17. I padroni di casa sono in vantaggio 1-0 e raddoppiano con un gol realizzato mentre due avversari sono ancora a terra dopo un precedente scontro di gioco. Sguardi attoniti e gelo in campo. Qualche ragazzino della Vigor Milano sconcertato per l'accaduto si fa anche sentire. Musi lunghi e proteste però durano lo spazio di un attimo. È l’allenatore dell’Ausonia a spiazzare tutti. Alberto Campelli impartisce ai suoi un ordine chiaro: "Non è giusto fare gol così, ora fateli segnare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it