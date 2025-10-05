Un giorno mangeremo robot | nei panni di un pannello solare

Wired.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sogno di poter indossare dei pannelli fotovoltaici stampati su una t-shirt apre il quinto episodio di Un giorno mangeremo robot, il podcast di Wired realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia. L’ospite è la ricercatrice dell’IIT Isabella Poli. 🔗 Leggi su Wired.it

