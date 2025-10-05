Un giardino ’terapeutico’ per aiutare chi soffre

E’ stato celebrato ieri mattina, presso la casa della salute di Codigoro, il V anniversario del Giardino Terapeutico Oncologico, realizzato al secondo piano a fianco dell’hospice presso l’ex nosocomio codigorese. Uno spazio costruito in diversi anni nei quali i promotori Lions di Codigoro, il Comitato per la Medicina Palliativa e la Terapia del Dolore e il Comune, hanno donato complessivamente 30mila euro, mentre lo stesso importo è stato conseguito con diverse iniziative benefiche alle quali hanno aderito tante persone con il meritorio scopo di creare uno spazio verde nel quale i pazienti, i loro familiari e il personale dell’Ausl a contatto con le piante possano vivere alcuni momenti sereni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

