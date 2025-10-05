( a skanews) – Spazio 900 ha ospitato una serata che è stata insieme la celebrazione e promessa, memoria e rinascita. Women for Women against Violence – Camomilla Award, l’evento che da dieci anni affronta due delle battaglie cruciali per la vita delle donne – la violenza di genere e il tumore al seno – ha festeggiato il suo decennale con il 10 Years Celebration Gala, trasformando lo spazio dell’accoglienza in un’esperienza di emozione collettiva. Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta. guarda le foto L’anima del progetto è Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, che spiega: «Il Gala del decennale non è soltanto un anniversario, ma la conferma che insieme possiamo trasformare il dolore in forza, l’esperienza individuale in aiuto collettivo, l’arte e la cultura in strumenti di speranza». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un gala che trasforma dolore in forza: dieci anni di Women for Women celebrati con premi, musica e storie di resilienza