Un fucile a pompa in soffitta munizioni e cocaina in casa | blitz in un appartamento Nei guai una donna

FABRIANO - Un fucile a pompa Winchester nascosto in soffitta, 17 munizioni militari in un cassetto e 25 grammi di cocaina al primo piano. È quanto hanno scoperto i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Fabriano durante una perquisizione in casa di una 56enne del posto, incensurata. L’arma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

