Un friulano campione ad Affari tuoi | vinti 100mila euro

Udinetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata da protagonista per il Friuli Venezia Giulia nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 4 ottobre su Rai1. Il concorrente Luca Bernardotto, originario di Fiume Veneto, ha conquistato il pubblico con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena.Dopo aver portato fino alla fine i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

