Un forno per il quartiere per realizzare la ceramica e destinato all’uso comunitario

Nel cuore del Borgo San Rocco a Ravenna, grazie alla generosità di tanti cittadini, è stato acquistato un forno per ceramica destinato all’uso comunitario. L’idea è nata da Rosella Mengozzi, maestra di cucina e promotrice del gruppo “Vicini Vicini”, in collaborazione con l’artista Laura Pagliai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Taglio del nastro per "Forno", la nuova attività di via De Coubertin nel quartiere Santa Bona che completa l'offerta dello storico Panificio Saccon. Questa nuova apertura rappresenta un segnale positivo per tutto il nostro territorio. È un'attività moderna

Un forno per ceramica grazie al crowdfunding e alla solidarietà del Borgo San Rocco. Inaugurazione al Laboratorio Piano B foto - Un sogno nato tra i vicoli di Borgo San Rocco è diventato realtà: grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni è ... Segnala ravennanotizie.it

Un forno per la ceramica grazie alle donazioni - Taglio del nastro ieri pomeriggio nel laboratorio Piano B Pausa Arte di via Bassa del Pignataro, nel Borgo San ... Da msn.com