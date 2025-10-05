Un forno per il quartiere per realizzare la ceramica e destinato all’uso comunitario

Nel cuore del Borgo San Rocco a Ravenna, grazie alla generosità di tanti cittadini, è stato acquistato un forno per ceramica destinato all’uso comunitario. L’idea è nata da Rosella Mengozzi, maestra di cucina e promotrice del gruppo “Vicini Vicini”, in collaborazione con l’artista Laura Pagliai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: forno - quartiere

Como: a Borghi arriva Arso, il forno di quartiere di Walter

Carabinieri nel noto forno del quartiere: quasi tutti i lavoratori erano in nero

In Via Carloni ha aperto Arso, il forno di quartiere voluto da Walter

Sabato 4 ottobre alle 17, nello spazio Piano B inaugurazione del forno per ceramica comunitario, acquistato grazie a un crowdfunding e alla solidarietà del quartiere. Un nuovo spazio per laboratori, corsi e creatività condivisa. Vai su Facebook

Un forno per ceramica grazie al crowdfunding e alla solidarietà del Borgo San Rocco. Inaugurazione al Laboratorio Piano B foto - Un sogno nato tra i vicoli di Borgo San Rocco è diventato realtà: grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni è ... Secondo ravennanotizie.it

Francesconi (Progetto Ravenna): Un forno per l’arte è nel Borgo San Rocco - “Nel cuore del Borgo San Rocco a Ravenna, grazie alla generosità di tanti cittadini, è stato acquistato un forno per ceramica destinato all’uso comunitario. Da ravennawebtv.it