Un fascio di luce per ogni nascita o adozione l' iniziativa del Comune
A Sorrento, piazza Sant’Antonino si illuminerà ogni volta che un nuovo nato verrà registrato all’anagrafe, per nascita o adozione. L’iniziativa, voluta dal commissario straordinario Rosalba Scialla, prevede l’accensione di un fascio di luce rosa o azzurro per tre giorni, a seconda che si tratti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: fascio - luce
A Sorrento un fascio di luce per ogni nascita - Rosa o azzurro, a seconda che si tratti di una bambina o di un bambino. Secondo msn.com
