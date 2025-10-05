Un fascio di luce per ogni nascita o adozione l' iniziativa del Comune

A Sorrento, piazza Sant’Antonino si illuminerà ogni volta che un nuovo nato verrà registrato all’anagrafe, per nascita o adozione. L’iniziativa, voluta dal commissario straordinario Rosalba Scialla, prevede l’accensione di un fascio di luce rosa o azzurro per tre giorni, a seconda che si tratti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

