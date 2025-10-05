Un cardinale che parla chiaro Finalmente! – di Rocco Femia
“Chi ha il coraggio di dire la verità oggi?” si chiede chi ascolta McElroy. Testimonianze lo definiscono “eretico”, ma la sua voce difende i migranti e sfida il potere, riportando la Chiesa al Vangelo autentico. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: cardinale - parla
Cardinale parla con l'Nba: c'è l'idea di creare una franchigia di basket legata al Milan
Parla il cardinale Pizzaballa: «A Gaza c’è un patrimonio civile da custodire: di dignità e umanità»
? Parla Scaroni: «Il nuovo stadio del Milan sarà pronto per la prima partita nel 2030. Cardinale vuole rimanere proprietario del club per molto tempo.» ? #Scaroni #Milan #NuovoStadio #Cardinale #ACMilan #ForzaMilan #MilanNews #SerieA #Calcio #R - facebook.com Vai su Facebook
Claudia Cardinale tra Visconti e Fellini L'attrice, scomparsa ieri a 87 anni, in questa intervista del 2004 parla, tra le altre cose, di quando lavorò nello stesso momento, per i due grandi registi italiani #ClaudiaCardinale #Cinema - X Vai su X