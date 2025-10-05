Un ca*** Tu si quel vales sorprende lo scambio tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Una puntata scoppiettante di Tu sì que vales, quella del 4 ottobre, con ospiti e gag che hanno infiammato lo studio. Tra i protagonisti della serata Pio e Amedeo, Laura Chiatti, Lillo, Costanza Calabrese e la sempre iconica Federica Pellegrini, tutti pronti a sfidarsi nella gara di lip-sync con i giudici. Il duo comico foggiano entra in scena con la solita ironia: dice di poter scegliere solo tra due donne, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto, dimenticando Sabrina Ferilli. “Ma la più figa la metti di lato? Non abbiamo visto Sabrina! Ma si poteva scegliere anche lei?” scherzano. Queen Mary interviene subito: “Vengo io, vengo io!”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

