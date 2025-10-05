Un anziano finisce con l' auto sui binari | disagi per chi viaggia in treno
Tra le decine di interventi per il maltempo e il vento forte, pali telefonici, rami pericolanti, calcinacci e altro anche un intervento particolare nella stazione ferroviaria di Santo Spirito, a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: anziano - finisce
Incidente mortale sulla Feltrina: auto finisce nel fosso contro un muretto, una 86enne spira in ospedale. Feriti l'anziano marito e la figlia
Anziano ferito finisce ricoverato in Rianimazione: forse all’origine un’aggressione
Lite per un parcheggio: anziano aggredito finisce in ospedale
RUBA LA CATENINA AD UN ANZIANO: FINISCE ARRESTATO ?LUZZARA - STRAPPA LA CATENINA A UN ANZIANO E AGGREDISCE I CARABINIERI: ARRESTATO Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, tentato furto, danneggiamento e porto ab - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'auto, finisce sui binari - Al volante, riferiscono i Vigili del Fuoco, c'era un anziano, che nel pomeriggio di domenica avrebbe perso il controllo dell'auto. Riporta rainews.it
Auto sui binari, è salvo - La sua auto è finita sui binari dopo aver divelto le sbarre del passaggio a livello, in quel momento chiuso. Secondo rainews.it