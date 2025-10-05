Un altro pareggio per il Como con l' Atalanta finisce 1-1
Davvero una bella partita quella tra Como e Atalanta valida per la sesta di campionato a Bergamo. Il centrocampista argentino Máximo Perrone ha siglato il suo primo gol stagionale, regalando al Como 1907 un pareggio per 1–1 sul campo dell’Atalanta, formazione impegnata in Champions League, alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: altro - pareggio
Juve Primavera Marsiglia 1-1: altra amichevole, altro pareggio per la squadra allenata da Padoin! Il resoconto del match
Juve Primavera, altro pareggio per i bianconeri nell’amichevole contro il Losanna: finisce 1-1 con la rete di De Brul. Il racconto del match
La Vigor trova un altro pareggio. Con l’Osimana la squadra soffre
? #SerieC1 Seconda partita di campionato e secondo pareggio per Cles e Futsal Fiemme, che mettono in saccoccia un altro punto ciascuno. Oggi le altre partite della seconda giornata del campionato di serie C1. La notizia sul nostro sito - facebook.com Vai su Facebook
Samp – Catanzaro, un altro inutile pareggio che consolida l’ultimo posto - X Vai su X
Atalanta Como 1-1: pareggio spettacolare alla New Balance Arena - Samardzic porta avanti i nerazzurri al 6', Perrone pareggia al 19'. Lo riporta lifestyleblog.it
Atalanta-Como 1-1: Samardzic illude, Perrone risponde e la Dea resta imbattuta - Alla New Balance Arena finisce in parità: Samardzic apre, Perrone pareggia con un tiro- Come scrive bottadiculo.it