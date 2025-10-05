Un altro pareggio per il Como con l' Atalanta finisce 1-1

Quicomo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davvero una bella partita quella tra Como e Atalanta valida per la sesta di campionato a Bergamo. Il centrocampista argentino Máximo Perrone ha siglato il suo primo gol stagionale, regalando al Como 1907 un pareggio per 1–1 sul campo dell’Atalanta, formazione impegnata in Champions League, alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altro - pareggio

