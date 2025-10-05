Un 19 enne è morto colpito da una statua di bronzo a Glorenza Bolzano
Un 19 enne è morto colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo. L’incidente è avvenuto la scorsa notte a Glorenza (Bolzano), in val Venosta, intorno alle 3 di notte. Leon Moser, originario di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana di piazza Municipio. La statua di bronzo, alta circa due metri e installata su un piatto sopraelevato della fontana, ha improvvisamente ceduto, facendo cadere il giovane e arrivandogli addosso, procurandogli lesioni letali. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i Carabinieri, ma il 19enne è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
