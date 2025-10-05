Umanizzazione delle cure ripartono le attività | storie giochi e sport per i piccoli degenti

Lecceprima.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Torna la magia nei reparti pediatrici dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. A partire da lunedì 6 ottobre, l’associazione Tria Corda riprende le sue cruciali attività di umanizzazione delle cure destinate ai bambini ricoverati. Storie, sorrisi, giochi e momenti di pura evasione riempiranno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

