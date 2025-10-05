Ultraconservatrice e anticinese | è la prima donna premier a Tokyo

La Takaichi vince il ballottaggio e viene nominata leader dell'Ldp, lo storico partito di governo Terremoto politico in Giappone. La 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica, è stata nominata la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), lo storico partito che salvo brevissime parentesi governa l'arcipelago dal dopoguerra, e si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese. La politica, originaria di Nara e appartenente all'ala più conservatrice di un partito paragonabile alla nostra vecchia Democrazia Cristiana, è considerata la delfina dell'ex premier assassinato Shinzo Abe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

