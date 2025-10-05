Ultimo quarto horror | la Valtur Brindisi si smarrisce brutta sconfitta 67-62 a Livorno

BRINDISI - La miseria di sette punti nell'ultimo quarto. Una fatica maledetta per superare quota 60. La Valtur Brindisi rimedia una brutta sconfitta (67-62) in casa della Libertas Livorno. La New Basket chiude la terza frazione avanti di 7 (48-55), ma nell'ultimo periodo rimedia un parziale da ko. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

ultimo quarto horror valturUltimo quarto horror: la Valtur Brindisi si smarrisce, brutta sconfitta (67-62) a Livorno - Serata da dimenticare per gli uomini di coach Bucchi, che realizzano appena sette punti nell'ultimo periodo, restando a secco per ben otto minuti. Lo riporta today.it

