Ultimo quarto horror | la Valtur Brindisi si smarrisce brutta sconfitta 67-62 a Livorno
BRINDISI - La miseria di sette punti nell'ultimo quarto. Una fatica maledetta per superare quota 60. La Valtur Brindisi rimedia una brutta sconfitta (67-62) in casa della Libertas Livorno. La New Basket chiude la terza frazione avanti di 7 (48-55), ma nell'ultimo periodo rimedia un parziale da ko. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Prima vittoria per il Real Madrid Basket di Sergio Scariolo in EuroLeague. L'Olympiacos B.C. si spegne nell'ultimo quarto consentendo ai blancos il riscatto dopo il k.o di Bologna Vai su Facebook
Metà dei gol nell'ultimo quarto d'ora e panchina decisiva: è tornata la Juve "fino alla fine" - X Vai su X
Ultimo quarto horror: la Valtur Brindisi si smarrisce, brutta sconfitta (67-62) a Livorno - Serata da dimenticare per gli uomini di coach Bucchi, che realizzano appena sette punti nell'ultimo periodo, restando a secco per ben otto minuti. Lo riporta today.it
Mezzogiorno amaro per la Valtur Brindisi, vince Cividale. Biancazzurri sempre nei play-in - 79) al termine di un'altra prova encomiabile sotto il profilo dell'impegno ma condita da un po' troppa frenesia nei ... Riporta quotidianodipuglia.it