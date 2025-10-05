Ultime ore di maltempo in arrivo sole e temperature fino a 25°C | le previsioni in Italia

Dayitalianews.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo in arrivo, poi cambio radicale. Oggi, domenica 5 ottobre 2025, un fronte freddo proveniente dal Nord Europa interesserà l’Italia, portando piogge, temporali e nevicate in montagna. Ma già da domani, lunedì, la situazione cambierà grazie all’espansione di un ampio campo di alta pressione, che garantirà sole e clima mite su gran parte del Paese. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la perturbazione, guidata da un ciclone europeo, inizierà a colpire Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, per poi estendersi rapidamente verso le regioni centrali e meridionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

ultime ore di maltempo in arrivo sole e temperature fino a 25176c le previsioni in italia

© Dayitalianews.com - Ultime ore di maltempo, in arrivo sole e temperature fino a 25°C: le previsioni in Italia

In questa notizia si parla di: ultime - maltempo

Maltempo in Veneto ultime notizie, allagamenti e disagi nelle province di Venezia e Padova

Ultime ore di maltempo, in arrivo più sole e temperature fino a 25°C: le previsioni

ultime ore maltempo arrivoAeroporto Catania: voli deviati per il maltempo, la situazione - Scopri gli ultimi aggiornamenti sull'aeroporto di Catania: la situazione del 1° ottobre 2025 con diversi voli deviati a causa del maltempo. Da sicurauto.it

ultime ore maltempo arrivoMeteo Napoli, in arrivo le piogge: ecco quando - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, ma si avvicina il ritorno del maltempo ... Come scrive 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Ultime Ore Maltempo Arrivo