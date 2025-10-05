ABBONATI A DAYITALIANEWS Maltempo in arrivo, poi cambio radicale. Oggi, domenica 5 ottobre 2025, un fronte freddo proveniente dal Nord Europa interesserà l’Italia, portando piogge, temporali e nevicate in montagna. Ma già da domani, lunedì, la situazione cambierà grazie all’espansione di un ampio campo di alta pressione, che garantirà sole e clima mite su gran parte del Paese. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, la perturbazione, guidata da un ciclone europeo, inizierà a colpire Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, per poi estendersi rapidamente verso le regioni centrali e meridionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ultime ore di maltempo, in arrivo sole e temperature fino a 25°C: le previsioni in Italia