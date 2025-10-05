ufo robot goldrake torna su rai 2 e ci ricorda la nascita di una generazione

In occasione dei 50 anni dalla trasmissione giapponese, la Rai ripropone UFO Robot Goldrake, l'anime che ha segnato e definito un'intera generazione. 50 anni fa UFO Robot Goldrake, o dovremmo dire Grendizer, iniziava un cammino di due anni sulla giapponese Fuji TV, un percorso di 74 episodi che Rai 2 ripropone da oggi nella loro completezza, compresi i tre mai trasmessi in precedenza dalla Rai. Un'occasione ghiotta per immergersi nuovamente nel mondo del super robot creato da Go Nagai in una versione rimasterizzata che preserva però i titoli italiani dell'epoca e l'iconica sigla firmata da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli, ancor più sentita, probabilmente, dopo che il remake Goldrake U ha attirato l'attenzione e fatto discutere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

