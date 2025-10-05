Uffici abitazioni e una piazza Nasce il Residence Dante Alighieri

Da anni versava in uno stato di degrado, a pochi passi dal centro storico, dal municipio. "E’ stato acquistato due anni fa all’asta, poi noi lo abbiamo rilevato da chi se l’era aggiudicato. E abbiamo cominciato i lavori. Gennaio 2025, gennaio di quest’anno. E adesso eccoci qui, ce l’abbiamo fatta". Missione compiuta per Alketa Basha, immobiliarista, che nell’arco di pochi mesi – i lavori avanti a pieno ritmo – ha portato a termine il cantiere per trasformare quell’immobile in un complesso residenziale. Siamo in via Dante Alighieri. Un investimento di milioni che ha portato alla realizzazione di oltre settanta unità immobiliari, alcune delle quali già date in affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uffici, abitazioni e una piazza. Nasce il Residence Dante Alighieri

